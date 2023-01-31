«Интер» — «Аталанта»: ставка Александра Мостового на матч Кубка Италии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Кубка Италии «Интер» — «Аталанта».



Ставка: ничья за 3.62.



«Интер» здорово выглядит в целом по сезону, редко теряет концентрацию и практически всегда добывает позитивные результаты, лишь однажды после ноября уступив. В чемпионате дела у «нерадзурри» идут неплохо, но сократить отрыв от «Наполи» пока не удаётся. Это говорит о том, что миланцы попытаются удержаться в зоне Лиги Чемпионов в Серии А и попробуют завоевать Кубок Италии, чтобы не остаться без трофеев.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Что касается «Аталанты», то команда и сама преследует идентичные цели, идёт следом за оппонентом в таблице чемпионата и так просто путёвку в следующий раунд Кубка страны не отдаст. «Богиня» поправила реализацию, которая осенью несколько хромала, и сейчас очень качественно выглядит по всем линиям. В Милан бергамаски определённо прибудут за позитивным результатом. В предстоящей схватке стоит ждать серьёзной борьбы.



На мой взгляд, в этой паре встречаются два равных коллектива, и отдать кому-то предпочтение очень непросто. И те, и другие сейчас на ходу, шансы на выигрыш примерно одинаковы. Да, «Интер» выступает в родных стенах, но «Аталанта» проиграла лишь раз за 12 прошлых выездов. Я считаю, что этот матч не выявит победителя в основное время», — сказал Мостовой.



Экспресс с коэффициентом 8.25.



Прогноз на матч «Интер» — «Аталанта» с коэффициентом 2.70.



Иско продолжит карьеру в берлинском «Унионе».



Прогноз на матч «Унион» — «Вольфсбург» с коэффициентом 2.40.