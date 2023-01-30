«Интер» — «Аталанта». Намечается фейерверк голов

Подопечные Джан Пьеро Гасперини забили аж 22 мяча за шесть матчей. И, похоже, это только начало.

31 января состоится матч Кубка Италии «Интер» — «Аталанта». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.97. Успех бергамасков оценён экспертами в 4.30. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала Кубка Италии «Интер» — «Аталанта» 31 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Интер» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Кубка Италии «Интер» — «Аталанта» (31.01.2023)

Позади уже 20 туров Серии А, а также матчи 1/8 финала Кубка Италии. На 31 января запланирована встреча, которая откроет программу 1/4 финала турнира. На легендарном стадионе «Сан-Сиро» в Милане померяются силами местный «Интер» и «Аталанта». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

За последние семь туров в чемпионате Италии «Интер» потерпел только одно поражение — во встрече с «Эмполи» (0:1). И то, поражение обусловлено тем, что на 40-й минуте защитник «нерадзурри» Милан Шкриньяр получил красную карточку. Если бы не удаление, итог наверняка был бы иным.

Магнуссон: Березуцкий слишком рано возглавил ЦСКА.

Также подопечные Симоне Индзаги сыграли вничью с «Монцей» (2:2). Во всех остальных встречах они одержали победы, в том числе в матчах как раз с «Аталантой» (3:2) и лидирующим «Наполи» (1:0). Примечательно, что для клуба из Неаполя поражение стало первым в текущем сезоне Серии А.

Помимо этого, «Интер» разгромил «Милан» (3:0) в Суперкубке Италии и обыграл «Парму» (2:1 д. вр.) в Кубке страны. Впечатляют не только результаты, но и командная игра, а также статистика «нерадзурри». За эти девять матчей у них в активе целых 20 мячей. В семи из них принял непосредственное участие Эдин Джеко. Он забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Несмотря на возраст, 36-летний босниец пребывает в великолепной форме. Результативность не до конца отражает его вклад в результаты «Интера». Форвард очень много работает на команду. Он помогает одноклубникам развивать и обострять атаки, а также создавать голевые моменты. Вот это настоящий лидер!

Агент: Барриосу всё нравится в «Зените», он не намерен покидать Россию.

Есть ли при таком раскладе у «Аталанты» шансы взять реванш и выбить «нерадзурри» из Кубка Италии? На недавний международный перерыв подопечные Джан Пьеро Гасперини уходили не в лучшем расположении духа — с поражениями в трёх турах Серии А подряд, в частности, во встрече с «Интером».

Пауза пошла бергамаскам на пользу. За последние пять туров они не потерпели ни одного поражения, при ничейных результатах со «Специей» (2:2) и «Ювентусом» (3:3). Выиграла «Аталанта» у «Болоньи» (2:1), «Салернитаны» (8:2) и «Сампдории» (2:0). Также она разгромила во встрече 1/8 финала Кубка Италии «Специю» (5:2).

Количество забитых командой за этот отрезок времени голов восхищает даже больше, чем результативность «Интера». Всего за шесть матчей подопечные Гасперини умудрились забить аж 22 мяча. Интересно, что восемь из них пришлись встречу с «Салернитаной», у которой на воротах играл надёжный Гильерме Очоа.

В то же время бергамаски и сами пропустили немало — 10 мячей. Похоже, в предстоящем матче будет много голов, причём с обеих сторон. Поставить на ОЗ + ТБ 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Две из трёх последних очных встреч заканчивались таким исходом.

«Нерадзурри» выглядят небольшими фаворитами грядущей игры. Матч состоится на их домашнем стадионе. Плюс в последней очной встрече миланцы одержали победу. В то же время есть ощущение, что невероятная результативная серия бергамасков продлится. Они только-только вошли во вкус.

Прогноз и ставки на матч Кубка Италии «Интер» — «Аталанта» 31 января 2023 года

У обеих команд полный порядок с результативностью, особенно у «Аталанты» после международного перерыва. Также в последних пяти турах чемпионата Италии оба клуба добыли отличные результаты, порадовав своих болельщиков большим количеством забитых мячей. Думается, этот матч закончится примерно так же, как и их последняя очная встреча. То есть голов будет много с обеих сторон.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.00.

Экспресс с коэффициентом 10.17.

Украинец Малиновский и россиянин Головин обнялись после матча.

Опубликованы первые слова Дани Алвеса после попадания под стражу.

Моуринью: Осимхен по уровню как Дрогба, только любит симулировать.

Фанаты «Аль‑Насра» осквернили футболку Криштиану Роналду.