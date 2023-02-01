«Интер» — «Аталанта»: результат матча Кубка Италии, кто победил, как сыграли, какой счёт

В матче 1/4 финала Кубка Италии сезона-2022/2023 миланский «Интер» принимал «Аталанту» из Бергамо. Встреча прошла в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Единственный гол на 57-й минуте встречи забил защитник «Интера» Маттео Дармиан. Результативную передачу отдал нападающий миланского клуба Лаутаро Мартинес.
Таким образом, миланский «Интер» вышел в полуфинал нынешнего розыгрыша Кубка Италии, а «Аталанта» завершила выступление в турнире. В 1/2 финала Кубка страны миланский клуб сыграет с победителем противостояния «Лацио» — «Ювентус». Эти клубы проведут очный матч 2 февраля. Напомним, «Интер» — действующий обладатель трофея.
Экспресс с коэффициентом 13.43.
Прогноз на матч «МЮ» — «Ноттингем» с коэффициентом 2.20.
Абаскаль заверил руководство «Спартака», что не уйдёт до конца сезона.
Прогноз на матч «Бетис» — «Барселона» с коэффициентом 2.09.
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