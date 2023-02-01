«Амур» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Хабаровске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Амур» — «Сибирь».



Ставка: победа «Амура» в матче за 2.01.



«Первый из четырёх матч «Сибири» на Дальнем Востоке прошёл вполне ожидаемо, правда, завершился лично для меня немного не в ту сторону. Понятно, что после ничьей в основное время начинается лотерея, которая чем дальше, тем веселее и страшнее одновременно. Но всё-таки я предполагал, что два очка наберут хозяева, поскольку им это нужно кровь из носу.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Думаю, что во второй игре по сценарию ничего не изменится. То есть можно смело ставить на тотал, не превышающий 6.5 – нет в составе соперников своих Макдэвидов. Предположу, что вновь всё будет идти к ничьей либо кто-то будет выигрывать в одну шайбу и судорожно удерживать это преимущество до финальной сирены. В принципе, все плюсы «Сибири» (а они, конечно же, имеются, достаточно посмотреть на турнирную таблицу) нивелируются местом проведения матча и временной разницей. Которая во второй игре будет действовать на гостей уже сильнее, чем в первой.



Поэтому сохраню свой прогноз, который не сработал в прошлом матче. По итогу игры хозяева любым доступным способом должны набрать два очка. Много что говорит за вторую ничью в основное время, но на это я закладываться не стану», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 3.99.



Прогноз на матч «Торпедо» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 2.35.



Кузнецов поднялся на пятое место по победным голам в истории «Вашингтона».



Прогноз на матч «Ак Барс» — «Барыс» с коэффициентом 2.05.