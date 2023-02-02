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«Реал» — «Валенсия»: прогноз Эдуарда Мора на матч Примеры 2 февраля

«Реал» — «Валенсия»: прогноз Эдуарда Мора на матч Примеры 2 февраля
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Реал» – «Валенсия».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 2.07.

«Встреча проходит чуть раньше, так как «Реалу» скоро играть на клубном чемпионате мира. После ничьей с «Сосьедадом» команда уже на 5 очков отстает. Плюс мы помним, что был проигран Суперкубок Испании. Большая критика сейчас идет в адрес команды и Анчелотти. Но обычно «Реал» из таких ситуаций выбирается очень успешно. Команда будет злой и заряженной. К тому же кризис в плане физики уже позади, «бланкос» из него выбираются.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Валенсии» огромные проблемы. Команда борется за выживание. Гаттузо отправлен в отставку. Пока здесь разброд и шатание. И вот такая команда едет в Мадрид играть против мотивированного гранда. Кто бы ни встал во главе команды, пока в ней бардак. Думаю, что «Реал» такую «Валенсию» просто разорвёт», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 7.31.

Прогноз на матч «Адана Демирспор» — «Фенербахче» с коэффициентом 3.50.

Карпин оценил вероятность своего возвращения в «Спартак».

Прогноз на матч «Ювентус» — «Лацио» с коэффициентом 2.10.

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