«Ростов» — «Спартак»: результат матча Зимнего кубка РПЛ, кто победил, как сыграли

2 февраля прошёл матч 1-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ между «Ростовом» и московским «Спартаком». Победу в серии пенальти одержали футболисты красно-белых (0:0, 2:1 пен.).
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В основное время матча команды не смогли забить друг другу голов. В самой концовке второго тайма мяч попал в руку защитника «Ростова» Павла Бочарова. Главный арбитр встречи Кирилл Левников принял решение не назначать пенальти в ворота ростовчан.
В составе «Ростова» пенальти исполняли Егор Голенков, Дмитрий Полоз, Данила Сухомлинов и Степан Мельников. Точным ударом отметился только Сухомлинов. Голкипер красно-белых Александр Селихов отразил три удара.
В «Спартаке» свои удары с «точки» реализовали Александр Соболев и Кейта Бальде. Никита Чернов и Даниил Зорин свои попытки не реализовали.
Помимо «Ростова» и «Спартака», в турнире также принимают участие «Краснодар» и «Сочи», чей очный матч пройдёт 3 февраля. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.
Экспресс с коэффициентом 8.90.
Прогноз на матч «Краснодар» — «Сочи» с коэффициентом 2.15.
С «Ювентуса» могут снять ещё 20 очков по делу о махинациях.
Прогноз на матч «Челси» — «Фулхэм» с коэффициентом 1.93.
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