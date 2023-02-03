«Челси» — «Фулхэм»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Фулхэм».



Ставка: победа «Челси» с форой (-1) за 2.06.



«Челси» растерял немало очков в последнее время и после перерыва пока не может обрести стабильности. Однако по качеству состава и опыту «синие» вполне могут рассчитывать на борьбу за места в еврокубковой зоне, к чему однозначно будут стремиться. До нынешнего оппонента всего два балла в таблице, и выигрыш поменяет команды местами. Это должно поднять мотивацию «аристократов» в лондонском дерби и придаст им дополнительных сил для успешного выступления.



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Что касается «Фулхэма», то клуб после хорошего отрезка стал терять позиции, уступив дважды кряду в чемпионате представителям топ-5. «Дачники» неплохо выглядят на фоне равных противников, но противостоять грандам им непросто. Да и фактор чужой арены добавит сложностей, учитывая не самые успешные выступления коллектива на «Стэмфорд Бридж».



На мой взгляд, в этой паре принимающая сторона имеет явное преимущество над оппонентом, даже учитывая не самые свежие кондиции игроков «Челси». Терять «синим» уже практически нечего и для поднятия духа в коллективе им нужна уверенная победа. Шанс для этого команде предоставляется довольно неплохой, учитывая, что раньше с «дачниками» проблем на своем поле не было. Я считаю, что «Фулхэм» не сможет устоять и уступит по итогу, принимая во внимание мотивацию противника и его превосходство в классе», — сказал Павлюченко.



Экспресс с коэффициентом 8.90.



Прогноз на матч «Краснодар» — «Сочи» с коэффициентом 2.15.



С «Ювентуса» могут снять ещё 20 очков по делу о махинациях.



Прогноз на матч «Челси» — «Фулхэм» с коэффициентом 1.93.