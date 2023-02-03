«Челси» — «Фулхэм»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 22-го тура АПЛ «Челси» – «Фулхэм».
Ставка: победа «Челси» и ТМ 4.5 за 1.87.
«Есть ли прогресс у «Челси»? Наверное, небольшой есть. Что-то начинает потихоньку получаться — в двух последних играх команда не пропускает, в плане организации выглядит лучше, чем раньше. Много было в последнее время приобретений. Думаю, что Мудрик придётся ко двору, потихоньку украинец станет основным игроком команды, это тот игрок, который может делать разницу. Мне кажется, что вторую часть сезона «Челси» должен провести на достойном уровне, который позволит команде подняться повыше в турнирной таблице.
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Что касается «Фулхэма», то «дачники» не побеждали уже три матча. Особого напряжения у игроков нет, так как до еврокубков команда не дотянется, но и вылет ей не грозит. Думаю, что оставшуюся часть сезона игроки проведут в расслабленном состоянии, играя в своё удовольствие, не переживая за результат.
Предположу, что «Челси» здесь должен владеть заметным преимуществом. Скорее всего, «Челси» победит, но большого количества мячей мы не увидим — победа «Челси» при тотале меньше 4.5», — сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 8.90.
Прогноз на матч «Краснодар» — «Сочи» с коэффициентом 2.15.
С «Ювентуса» могут снять ещё 20 очков по делу о махинациях.
Прогноз на матч «Челси» — «Фулхэм» с коэффициентом 1.93.
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