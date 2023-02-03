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«Аугсбург» — «Байер»: прогноз Алексея Гасилина на матч Бундеслиги

«Аугсбург» — «Байер»: прогноз Алексея Гасилина на матч Бундеслиги
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Чемпион Европы в составе России U17 Алексей Гасилин дал прогноз на матч 19-го тура Бундеслиги «Аугсбург» — «Байер».

Ставка: победа «Байера» и обе забьют за 3.26.

«Буду сегодня лаконичен, так как матч предельно понятный для прогноза. «Байер» проиграл дортмундской «Боруссии» 0:2, но играл лучше, нанёс уйму ударов. Команда действует неплохо, думаю, что в гостях леверкузенцы точно забьют.

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«Аугсбург» борется за выживание, но вспомните, какая перестрелка была в Дортмунде, где «Боруссия» победила 4:3. Уверен, что дома команда тоже сможет забить. Предлагаю поставить на обе забьют и победу «Байера», — сказал Гасилин.

Экспресс с коэффициентом 8.90.

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