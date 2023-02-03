«Аугсбург» — «Байер»: прогноз Алексея Гасилина на матч Бундеслиги

Чемпион Европы в составе России U17 Алексей Гасилин дал прогноз на матч 19-го тура Бундеслиги «Аугсбург» — «Байер».
Ставка: победа «Байера» и обе забьют за 3.26.
«Буду сегодня лаконичен, так как матч предельно понятный для прогноза. «Байер» проиграл дортмундской «Боруссии» 0:2, но играл лучше, нанёс уйму ударов. Команда действует неплохо, думаю, что в гостях леверкузенцы точно забьют.
Лучшие прогнозы на футбол.
«Аугсбург» борется за выживание, но вспомните, какая перестрелка была в Дортмунде, где «Боруссия» победила 4:3. Уверен, что дома команда тоже сможет забить. Предлагаю поставить на обе забьют и победу «Байера», — сказал Гасилин.
Экспресс с коэффициентом 8.90.
Прогноз на матч «Краснодар» — «Сочи» с коэффициентом 2.15.
С «Ювентуса» могут снять ещё 20 очков по делу о махинациях.
Прогноз на матч «Челси» — «Фулхэм» с коэффициентом 1.93.
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