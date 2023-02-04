«Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Хэм»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Ньюкасл» — «Вест Хэм».
Ставки: победа «Ньюкасл» в 1-м тайме и в матче за 2.35.
«Мне кажется, что «Ньюкасл» здесь наберёт максимум очков. Команда, которая проиграла всего лишь однажды в этом сезоне, получает команду, которая в последнее время проигрывает регулярно. В шести матчах из восьми «Вест Хэм» не набирает ни одного очка.
К тому же у «Ньюкасла» домашняя игра. «Сороки» парят, особенно после уверенного выхода в финал Кубка. Всё выглядит для этой команды очень классно.
«Ньюкасл» играет «на ноль» довольно много. В 12 матчах из 20 не пропускает, да и вообще очень мало пропущенных мячей – удивительный результат показывает Эдди Хау.
Всё это обеспечит «Ньюкаслу» победу. Поставлю на тайм/матч: П1/П1».
Экспресс с коэффициентом 7.73.
Прогноз на матч «Ньюкасл» — «Вест Хэм» с коэффициентом 3.50.
Нойер больше не нужен «Баварии». Клуб уволил его друга и подписал Зоммера.
Прогноз на матч «Сассуоло» — «Аталанта» с коэффициентом 2.75.
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