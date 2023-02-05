«Эвертон» — «Арсенал»: результат матча АПЛ, кто победил, как сыграли, какой счёт

4 февраля состоялся матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Эвертон» встречался с «Арсеналом».

Игра завершилась сенсационной победой «ирисок» со счётом 1:0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эта первая встреча команды после увольнения бывшего наставника Фрэнка Лэмпарда, которого на этом посту заменил Шон Дайч.

Для ливерпульского клуба заработанные три очка крайне важны, так как команда находится в самом низу турнирной таблицы и борется за выживание.

Благодаря победе она смогла подняться на 17-е место, выбравшись из зоны вылета, однако прямые конкуренты, «Саутгемптон», «Борнмут» и «Вулверхэмптон», сыграют свои матчи позже.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 50 очков. «Манчестер Сити» находится на втором месте с 45 очками.

Экспресс с коэффициентом 7.73.

Прогноз на матч «Мальорка» – «Реал» Мадрид с коэффициентом 3.10.

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Прогноз на матч «Клермон» – «Монако» с коэффициентом 2.99.

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