«Эвертон» — «Арсенал»: результат матча АПЛ, кто победил, как сыграли, какой счёт

4 февраля состоялся матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Эвертон» встречался с «Арсеналом».
Игра завершилась сенсационной победой «ирисок» со счётом 1:0.
Эта первая встреча команды после увольнения бывшего наставника Фрэнка Лэмпарда, которого на этом посту заменил Шон Дайч.
Для ливерпульского клуба заработанные три очка крайне важны, так как команда находится в самом низу турнирной таблицы и борется за выживание.
Благодаря победе она смогла подняться на 17-е место, выбравшись из зоны вылета, однако прямые конкуренты, «Саутгемптон», «Борнмут» и «Вулверхэмптон», сыграют свои матчи позже.
«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 50 очков. «Манчестер Сити» находится на втором месте с 45 очками.
Экспресс с коэффициентом 7.73.
Прогноз на матч «Мальорка» – «Реал» Мадрид с коэффициентом 3.10.
Павлюченко: не буду подписывать контракт с «Уфой».
Прогноз на матч «Клермон» – «Монако» с коэффициентом 2.99.
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