«Тоттенхэм» — «Ман Сити»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Ман Сити» за 1.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Тоттенхэм» нестабилен во второй части сезона и после неплохого отрезка может провально сыграть в следующем. Подтверждением этому служит недавняя очная встреча с «Манчестер Сити» на его поле. К перерыву «шпоры» вели с преимуществом в два мяча, но во втором тайме пропустили четыре безответных гола и не смогли даже увезти ничью. Эта неудача однозначно повысит мотивацию лондонцев, но одного желания взять реванш может не хватить для успешного выступления.

Что касается самого «Манчестер Сити», то клуб уверенно провёл два матча после поражения в дерби и добыл две крупные победы. «Горожане» прибудут в столицу исключительно за тремя очками. По домашней игре со «шпорами» стало понятно, что манчестерский клуб может прибавить в любой момент, имея отличный кадровый потенциал.

На мой взгляд, в этой паре стоит ждать примерно равной борьбы. «Тоттенхэм» играет дома при поддержке собственных трибун, и реваншистские настроения в коллективе сильны. Однако «горожане» сейчас стабильнее и мощнее, что делает именно их фаворитами противостояния. Я считаю, что гости смогут использовать свои козыри и вырвут победу в непростом матче.

Мой прогноз — победа «Манчестер Сити» за коэффициент 1.80».

Экспресс с коэффициентом 7.88.

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