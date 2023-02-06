«Клермон» — «Монако»: результат матча, кто победил, как сыграл Головин

Завершился матч 22-го тура французской Лиги 1, в котором «Клермон» играл у себя дома с «Монако». Стартовый свисток на стадионе «Габриэль Монпьед» прозвучал в 15:00 мск.

«Монако» одержал победу со счётом 2:0.

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Гости открыли счёт уже на третьей минуте. Гильермо Марипан забил гол после передачи Каю Энрике. Спустя 10 минут Александр Головин отдал передачу на Брила Эмболо, который сумел удвоить преимущество «Монако».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции «Монако» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы. Команда набрала 44 очка в 22 играх. «Клермон» находится на 10-м месте, на счету клуба 30 очков.

В предыдущем матче «Монако» обыграл «Осер» со счётом 3:2, а «Клермон» сыграл вничью с «Лиллем» (0:0).

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