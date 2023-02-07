Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Сочи» — «Ростов»: результат матча Зимнего кубка РПЛ, как сыграли, кто победил, счёт

«Сочи» — «Ростов»: результат матча Зимнего кубка РПЛ, как сыграли, кто победил, счёт
Комментарии

В матче 2-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ встречались «Сочи» и «Ростов». Финальный свисток зафиксировал победу сочинцев со счётом 3:0.

Лучшие прогнозы на футбол.

К 16-й минуте команда Курбана Бердыева получила преимущество над соперником в два мяча: оба гола были забиты после ошибок обороны «Ростова» — сначала точный удар нанёс Никита Бурмистров, а затем Лука Джорджевич. Во втором тайме счёт до крупного довёл Владислав Сарвели. Отметим, в концовке первого тайма «Ростов» остался в меньшинстве после удаления Дениса Терентьева, но во втором тайме вместо него на поле вышел Андрей Лангович.

Оба коллектива уступили в своих матчах 1-го тура: подопечные Валерия Карпина в основное время сыграли вничью со «Спартаком» (0:0), а в серии пенальти «Ростов» реализовал лишь одну попытку и уступил со счётом 1:2. Сочинцы с минимальным счётом уступили «Краснодару».

В заключительных играх турнира «Сочи» 10 февраля встретится со «Спартаком», днём позже «Ростов» сыграет с «Краснодаром».

Экспресс с коэффициентом 11.14.

Прогноз на матч «АЗ Алкмар» — «Утрехт» с коэффициентом 2.67.

Ганского полузащитника Атсу нашли под завалами в Турции.

Прогноз на матч «Риу Аве» — «Спортинг» с коэффициентом 3.08.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023