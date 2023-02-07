«Сибирь» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата «Сибирь» — «Трактор».
Ставка: «Трактор» не проиграет и ТМ 5.5 за 2.47.
«Несмотря на то что снизу на «Сибирь» надвигается неумолимая татарская орда в лице войска казанского ханства, сибиряки еще выигрывают и еще держатся. Держатся на первом месте Восточной конференции из последних сил, и наверняка их скоро оттуда снесут. Но не сейчас. Потому что сейчас будет матч с «Трактором», который новосибирцы должны брать.
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Понятно, что матч будет на взаимное умучивание. Ибо «Сибирь» в последнее время играет только так, а «Трактор» в текущем сезоне играть по-другому вообще не умеет. Будут четверо сзади пасти свои ворота и следить, не убежит ли пятый в контратаку. Чуть больше определенности добавит игра в неравных составах, но и тут шансов пропустить в большинстве не сильно меньше, чем в нем забить.
При этом статистика личных встреч в нынешнем сезоне такова, будто бы на заснеженной вершине восточного Олимпа возлежит «Трактор», а «Сибирь» где-то сзади. Потому что челябинцы выиграли четыре междусобойчика из пяти, в том числе оба, сыгранных в Новосибирске. Тем временем трещина, отделяющая «Трактор» от зоны плей-офф, все увеличивается, на момент написания прогноза она составляет уже четыре очка, грозя перерасти в пропасть.
Вывод. Сурово низовой матч с тоталом, не превышающим 5,5. По итогам матча гости наберут минимум одно очко, то есть не проиграют в основное время», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 11.14.
Прогноз на матч «Питтсбург» — «Колорадо» с коэффициентом 4.70.
Быков: видимо, Гашеку часто шайбой в голову попадало.
Прогноз на матч «Салават Юлаев» — ЦСКА с коэффициентом 2.80.
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