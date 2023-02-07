«Нефтехимик» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата «Нефтехимик» — «Ак Барс».



Ставка: «Ак Барс» не проиграет и ТБ 5.5 за 3.26.



«Ак Барс», конечно, хорош. Настолько хорош, что это постоянно вызывает недоумённые вопросы из серии: «Чего не хватало Знарку?». Сейчас «Ак Барс», учитывая игровые и организационные проблемы других «олигархов», является чуть ли не основным кандидатом на Кубок Гагарина. Вот что Зинэтула животворящий делает!



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По идее, очки кровь из носу нужны «Нефтехимику». Ещё пару лет назад, только бросив взгляд на турнирную таблицу, я бы моментально констатировал, что два очка в предстоящем матче «старший брат» «младшему» отдаст. Но сейчас стройная и незыблемая вертикаль власти в Татарстане уже не кажется такой уж стройной и незыблемой. И мы уже неоднократно видели, как брат поступает с братом — как Каин с Авелем. И если в предстоящем матче «Ак Барс» вынесет «химиков» с грохотом и под фанфары, лично я ничуть этому не удивлюсь. Ибо таково сейчас реальное соотношение сил.



Быть может, я нахожусь в плену былых иллюзий, но мне всё же кажется, что в предстоящем матче совсем уж отрывать «Нефтехимику» голову для последующего его пинания по нижнекамской арене казанцы не станут. Поэтому и поосторожничаю в прогнозе. Думаю, заброшенные шайбы болельщики увидят не так чтобы много, но на тотал, превышающий 5.5, увидят. А по итогам матча, предположу, «старший брат» в гостях у «младшего» наберёт минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 11.14.



Прогноз на матч «Питтсбург» — «Колорадо» с коэффициентом 4.70.



Быков: видимо, Гашеку часто шайбой в голову попадало.



Прогноз на матч «Салават Юлаев» — ЦСКА с коэффициентом 2.80.