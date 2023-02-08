«Металлург» — СКА: результат матча КХЛ, кто победил, как сыграли, какой счёт

В Магнитогорске в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Металлург» принимал на своём льду санкт-петербургский СКА. Победу со счётом 3:2 одержали хозяева.
Лучшие прогнозы на хоккей.
На 11-й минуте первого периода счёт в матче открыл Григорий Дронов с передачи Андрея Чибисова. Спустя две минуты преимущество хозяев удвоил Семён Кошелев с передачи Архипа Неколенко.
В начале второй двадцатиминутки Филипп Майе с передачи Николая Голдобина и Егора Яковлева сделал счёт 3:0.
На третьей минуте третьего периода первую шайбу гостей в матче забросил Марат Хайруллин с передачи Александра Никишина. На шестой минуте периода сократил отставание до минимума Игорь Ожиганов с передач Александра Волкова и Марата Хуснутдинова.
Экспресс с коэффициентом 8.05.
Прогноз на матч «Рейнджерс» — «Ванкувер» с коэффициентом 2.00.
Кучеров: Малкин определённо один из моих любимых хоккеистов.
Прогноз на матч «Даллас» — «Миннесота» с коэффициентом 2.90.
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