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«Марсель» — «ПСЖ»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка Франции

«Марсель» — «ПСЖ»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка Франции
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Кубка Франции «Марсель» — «ПСЖ».

Ставка: проход «Марселя» за 2.22.

«Это главное дерби во Франции, соперники сыграют между собой в Кубке. В чемпионате они занимают первые две строчки – по игре это две самые сильные команды.

Лучшие прогнозы на футбол.

«Марсель» смотрится уверенно, хорошо проводит последние матчи, но в последнем туре проиграл «Ницце», имея большое преимущество по игре.

У «ПСЖ» ситуация другая – у команды есть запас в чемпионате, мыслями команда в Лиге чемпионов, где предстоит сыграть против «Баварии». Все инвестиции команда делает для выигрыша Лиги чемпионов.

В этом матче не сыграет травмированный Мбаппе, под вопросом участие Неймара, а Месси одному вытягивать команду тяжело. Думаю, что будет серьёзнейшая рубка, команды много времени уделят обороне, играя очень жёстко.

Несмотря на то что букмекеры отдают предпочтение «ПСЖ», я думаю, что дальше пройдёт «Марсель». Сверхмотивированный «Марсель» одолеет не такой мотивированный «ПСЖ» на своём стадионе», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 8.05.

Прогноз на матч «Анже» — «Нант» с коэффициентом 2.80.

Дзюба и Смольников договорились о подписании контрактов с «Локомотивом».

Прогноз на матч «МЮ» — «Лидс» с коэффициентом 2.00.

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