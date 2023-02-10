«Шальке» — «Вольфсбург»: прогноз Алексея Гасилина на матч Бундеслиги

Чемпион Европы в составе России U17 Алексей Гасилин дал прогноз на матч 20-го тура Бундеслиги «Шальке» — «Вольфсбург».



Ставка: победа «Вольфсбурга» за 1.92.



«Шальке» пока ещё остаётся на последнем месте в турнирной таблице, набрав 11 очков. Правда, в последних двух играх гельзенкирхенцы очень удивили, сыграв вничью с соперниками на голову выше. Хотя это две нулевые ничьих с «Кельном» и «Боруссией» Мёнхенгладбах. К огромному удивлению всех болельщиков, гладбахцам так и не удалось переиграть «Шальке». Мы видим, что подопечные Томаса Рейса явно прибавили в обороне. Но с атакой, вернее, с реализацией моментов, остаются проблемы. Удачу «Шальке» можно списать на то, что соперники не ожидали такой игры от команды аутсайдера и не выкладывались на поле по полной. Если посмотреть последний матч, мы видим, что по статистике «Шальке» сыграл не хуже «Боруссии». Обе команды наиграли на гол как минимум, но результат закономерный.



Лучшие прогнозы на сегодня.



В предстоящем матче с «Вольфсбургом» «Шальке» будут стараться закрепить результат и хотя бы не проиграть. Правда, налаженная оборона и более активная атака для соперника уже не будут сюрпризом — и «Вольфсбург» расслабляться не будет, и «Шальке» расслабиться не даст.



«Вольфсбург» в текущем чемпионате набрал 29 очков и сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице, на одну позицию или на пять очков отставая от зоны еврокубков. Последние три игры — это поражения: «Вердеру» (1:2), «Баварии» (2:4) в чемпионате и «Униону» Берлин (1:2) в кубковой игре.



Мы видим, что «Вольфсбург» явно сдаёт позиции. Если рассмотреть последнюю игру с «Баварией» — «волки» провалили матч ещё в первые 19 минут первого тайма, пропустив три гола подряд, а потом так и не смогли отыграться, хоть и соперник на 54-й минуте остался в меньшинстве. Да, «Вольфсбург» активно атакует, но с обороной прослеживаются явные проблемы, да и старания в атаке не есть результативность. Но в предстоящем матче с «Шальке» команда Нико Ковача должна прервать свою неудачную серию. Им нужно реабилитироваться перед болельщиками за три поражения и набирать очки для зоны еврокубков. А где это лучше всего сделать, как не в матче с командой со дна турнирной таблицы?



Да, хоть «Шальке» и стал чуть сильнее, но «Вольфсбург» всё равно намного выше уровнем игры, даже в гостях. Они уже готовы к сюрпризам от «Шальке» и отнесутся к матчу со всей ответственностью. Хоть обеим командам и нужна победа любой ценой, у «Вольфсбурга» на неё намного больше объективных шансов», — сказал Гасилин.



Экспресс с коэффициентом 10.24.



Прогноз на матч «Спартак» — «Сочи» с коэффициентом 2.55.



Капитан «Арсенала» Эдегор: Слуцкий был потрясающим, он верил в меня.



Прогноз на матч «Милан» — «Торино» с коэффициентом 3.20.