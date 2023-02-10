«Локомотив» — «Динамо» Москва: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата «Локомотив» — «Динамо» Москва.



Ставка: победа «Динамо» в матче за 2.32.



«Несмотря на огромную внешнюю разницу, «Локомотив» и московское «Динамо» к завершению регулярного сезона-2022/2023 стали неуловимо похожи друг на друга. Связано это в первую очередь с тем, что тренируют их наставники одной возрастной категории с весьма похожим хоккейным образованием. К своему нынешнему виду команды шли различными путями. Игорь Никитин изначально был призван строить в Ярославле «Великую китайскую стену» №2 (первую когда-то построил Пётр Ильич Воробьёв). Алексей Кудашов как нападающий заходил с другой глиссады, но в итоге пришёл к тем же самым рецептам. Вот и стали команды похожими настолько, что, поменяй им в перерыве матча майки, на трибунах это заметят не сразу.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Таким образом, мы получаем матч соперников, каждый из которых пляшет от своих ворот. Хозяева в самой полной мере, гости – чуть менее заметно, но тоже. Ждать от такого матча голевого изобилия можно с тем же успехом, что ждать летнего ливня в экваториальной Сахаре. Ловить друг друга на контратаках и стараться что-то спроворить при игре в численном большинстве команды, конечно же, будут. Может, у кого-то из них даже что-то и получится, но точно не в промышленных количествах. Поэтому можно смело рисовать тотал не выше 5.5.



Что же касается победителя, то тут не всё так просто, поскольку в текущем сезоне соперники приноровились обыгрывать друг друга в гостях. И сделали это уже три раза. То есть налицо система. Как большой любитель математики я иду на поводу этой системы и прогнозирую, что два очка по итогам матча завоюют гости. Но далеко не факт, что они при этом уложатся в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 10.24.



Прогноз на матч «Анахайм» — «Питтсбург» с коэффициентом 4.90.



В «Сент-Луисе» прокомментировали обмен Тарасенко.



Прогноз на матч «Салават Юлаев» – «Витязь» с коэффициентом 1.90.