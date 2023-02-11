«Вест Хэм» — «Челси»: прогноз Павла Погребняка на лондонское дерби

Экс-футболист сборной России, «Спартака», «Зенита», «Динамо», «Урала», «Штутгарта», «Фулхэма» и «Рединга», чемпион России, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы Павел Погребняк дал прогноз на матч 23-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Челси».

Ставка: победа «Вест Хэма» за 3.35.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

«Челси» сейчас выглядит разобранной командой. В последних семи матчах синие забивают не больше одного мяча или вообще не забивают. В последних двух матчах были нулевые ничьи. Сейчас от «Челси» осталось только имя, а над Поттером сгущаются тучи.

«Вест Хэм» проводит очень слабый сезон. От зоны вылета отделяет команду всего одно очко, поэтому в домашнем матче необходимо побеждать и устроить праздник своим фанатам.

Моя ставка на эту игру — победа «Вест Хэма» за 3.35».

Экспресс с коэффициентом 9.51.

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