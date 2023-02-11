«Авангард» — СКА: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ в Омске

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Авангард» и СКА.

Ставка: победа «Авангарда» в матче за 1.87.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

«Есть два обстоятельства, на которые я обращу ваше внимание. Во-первых, не примет участия в матче Никита Гусев – самый результативный форвард петербуржской команды. Без него СКА придётся непросто. Во-вторых, накануне этого матча пройдёт совет директоров «Авангарда». Для меня это признак того, что команда будет дополнительно мотивирована.

Удивительно, что у букмекеров абсолютно равные коэффициенты на обе команды. Но с учётом двух вышеизложенных обстоятельств я спрогнозирую итоговую победу «Авангарда».

Прогнозировать тотал здесь не вижу смысла, так как тот же СКА может сыграть 7:4 с «Ак Барсом» или проиграть 2:3 «Магнитке».

Экспресс с коэффициентом 9.51.

Панарин: Тарасенко умеет всё, особенно — бросать.

Прогноз на матч «Бостон» — «Вашингтон» с коэффициентом 3.04.

Тарасенко тренируется в «Рейнджерс» в одном звене с Панариным.

Прогноз на матч «Авангард» — СКА с коэффициентом 4.20.