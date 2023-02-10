«Авангард» — СКА. Пинок Кравца по скамейке взбодрит омичей

Тренер «ястребов» выместил злость за пропущенный гол в матче с ЦСКА на лавке. Это поможет проснуться хоккеистам!

11 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — СКА. Начало – в 14:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.36. Победа омичей по итогам 60 минут оценивается в 2.87.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — СКА 11 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что встреча «Авангард» — СКА получится результативной: тотал меньше 4.5 шайбы идёт за 2.36, а тотал больше 4.5 шайбы — за 1.72. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.33. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.20.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — СКА (11.02.2023)

В субботу, 11 февраля, календарь КХЛ предлагает болельщикам ряд интригующих матчей. Интересно понаблюдать, как продолжит СКА своё турне по Восточной конференции. На этот раз подопечным Ротенберга предстоит в Омске скрестить клюшки с местным «Авангардом». Арбитр проведёт стартовое вбрасывание в 14:00 мск.

После сложнейшего выезда к «Амуру» и «Адмиралу» «ястребам» выпали встречи с армейскими клубами. Хоккеисты «Авангарда» не слишком хорошо справились с вызовом, который приготовил календарь КХЛ. Из вояжа на Дальний Восток они привезли всего одну победу, добытую во встрече с «моряками» (3:2 Б).

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Не ожидали лёгкой прогулки подопечные Кравца от игры с ЦСКА. Предчувствия не обманули — красно-синие набрали отличный игровой тонус и действовали на предельных скоростях. Только за минуту до финальной сирены Грицюку удалось перевести встречу в овертайм, но армейцы усилиями Мамина быстро склонили итоговый результат в свою пользу (2:1 ОТ).

Наставника «Авангарда» разозлило очередное поражение, отчего пострадала невинная скамейка запасных, по которой с силой пнул Кравец. Наверняка в раздевалке прошёл тяжёлый разговор с командой, поэтому на игру со СКА «ястребы» отправятся предельно мотивированными.

Три недели тому назад хозяева претендовали на первое место Востока, показывая образцовую игру, но серия поражений отбросила их на пятую строчку.Теперь нужно вернуть хотя бы преимущество своей площадки на первой стадии плей-офф, а не грезить мечтами о вершине.

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Судя по всему, тренерский штаб СКА закончил эксперименты с составом и проверил всю скамейку запасных перед плей-офф. Несмотря на потерю из-за тяжёлой травмы одного из лидеров команды Зубова, подопечные Ротенберга обыграли вслед за «Ак Барсом» (7:4) и другого сильного представителя Востока — «Автомобилист» (5:2).

Встреча в Екатеринбурге получила в сезоне порядковый номер 666, что дало повод для шуток Ротенбергу на послематчевой пресс-конференции. Он согласился, что победа не обошлась без помощи хоккейного дьявола.

«Авангард» и СКА провели 28 личных встреч. Большое преимущество на стороне гостей: у армейцев 18 побед, а омичи записали в актив 10 выигранных матчей. Разность заброшенных шайб — 85:62 в пользу подопечных Романа Ротенберга.

Хотя СКА и одержал две статусные победы в матчах с командами из лидирующей группы Восточной конференции, идеальной игру назвать нельзя. Сказывается отсутствие нескольких ключевых исполнителей, отчего страдает стабильность.

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«Авангарду» необходимо реабилитироваться в глазах собственных болельщиков за крайне неудачные результаты. В пользу победы хозяев история очных встреч — в трёх из последних четырёх матчей омичи выигрывали. Перспективно смотрится ставка на победу «Авангарда» за коэффициент 2.87.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Авангард» — СКА 11 февраля 2023 года

«Авангарду» необходимо побеждать, поскольку он может стартовать в плей-офф с заведомо неудачной строчки. Судя по истории очных матчей, у «ястребов» хорошие шансы выиграть в матче со СКА. Лидеру Запада не хватает стабильности, к тому же армейцы страдают от травм ключевых хоккеистов.

Ставка: победа «Авангарда» за 2.87.

Экспресс с коэффициентом 11.51.

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