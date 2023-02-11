«Реал» — «Аль-Хиляль»: ставка Эдуарда Мора на матч клубного ЧМ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч «Реал» – «Аль-Хиляль».

Ставка 1: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.75.

Ставка 2: индивидуальный тотал «Реала» больше 2.5 мяча за 2.04.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Финал клубного чемпионата мира. Мадридский «Реал» для меня здесь очевидный фаворит. В каком бы состоянии клуб ни находился, он гораздо сильнее клуба из Саудовской Аравии.

Главное, чтобы хватило сил, но на финальный матч футболисты соберутся. Тем более уже один трофей они проиграли. Должен приехать Бензема, что добавит мощи.

«Аль-Хиляль» обыграл «Фламенго», в первую очередь, потому что бразильцы были растренированны. Перенос ЧМ плохо сказался на бразильцах. У них уже давно закончен сезон, команда просто не смогла нормально подготовиться к этой игре и очень сильно уступала в движении.

Ставлю на Ф1 (-1.5), а также на ИТБ1 (2.5)».

Экспресс с коэффициентом 10.07.

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