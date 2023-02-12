«Сельта» – «Атлетико»: ставка Константина Генича на матч 21-го тура Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Сельта» – «Атлетико» в 21-м туре Примеры сезона-2022/2023.
Ставка: «Атлетико» забьёт во 2-м тайме за 1.80.
«Сельта» одержала очень яркую победу на выезде в предыдущем туре, обыграв 4:3 «Бетис». Качельная была игра – проигрывали, отыгрывались, а во втором тайме всё перевернули в свою пользу. У «Сельты» две победы подряд, и она чуть-чуть от зоны вылета отдалилась. У нее 23 очка.
Сейчас «Сельта» играет с «Атлетико» Мадрид, который в последнем матче оступился дома с «Хетафе» (1:1). Вели со счётом 1:0 после гола Корреа с очень любопытным празднованием, но в итоге сыграли – 1:1. «Атлетико» за последние шесть игр уступил всего раз – «Барселоне». В последних четырех играх он одержал две победы и добыл два ничейных результата.
«Атлетико» чуть отстал от «Реал Сосьедад», между командами четыре очка, но «Атлетико» всё равно в лигочемпионской четвёрке. Правда, учитывая темп, который набрал «Райо Вальекано», ещё одна мадридская команда, «Атлетико» надо стараться брать очки и дома, и в гостях. Благо, у «Атлетико» это неплохо получается в последнее время.
Вариант «Атлетико» забьёт во втором тайме» имеет под собой почву. И в игре с «Осасуной» во втором тайме забили, и в игре с «Хетафе» тоже. В общем, «Атлетико» умеет добавлять во вторых таймах с помощью Симеоне, его замен, корректировок. Думаю, удастся это и в Виго. Гол «Атлетико» во втором тайме за 1.80. Продано»!
Экспресс с коэффициентом 15.30.
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