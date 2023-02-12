«Ювентус» — «Фиорентина»: прогноз Виктора Гусева на матч Серии А

Известный телекомментатор Виктор Гусев сделал прогноз на встречу Серии А «Ювентус» — «Фиорентина».
Ставка: победа «Ювентуса» всухую за 2.90.
«Ювентус» неожиданно оказался соседом «Фиорентины» по турнирной таблицы. Вы знаете историю о том, как с туринцев сняли очки. Однако до этих санкций «Ювентус» дома не проигрывал 13 матчей. А затем последовал проигрыш «Монце». Правда, обыграли «Салернитану» на выезде, а дубль оформил Влахович.
«Фиорентина» дома уступила «Болонье». Ситуация у «фиалок» аховая — без побед уже четыре матча. Однако обе команды вышли в следующую стадию Кубка Италии. У «Ювентуса» хорошая оборона и качественный вратарь. У туринцев всего четыре поражения в текущем чемпионате. «Фиорентина» уже в восьми матчах подряд не может сыграть на ноль. В первом круге команды разошлись миром — 1:1.
Тем не менее, дома «Ювентус» победил в 10 из 11 последних очных матчей. Мне кажется, что обе команды пойдут вперёд. Особенно терять им нечего. Но даже при таком раскладе, «Фиорентина» едва ли что-то сделает на поле туринцев. Поэтому хозяева вполне могут и не пропустить».
Экспресс с коэффициентом 15.30.
Прогноз на матч «Лидс» — «МЮ» с коэффициентом 2.70.
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