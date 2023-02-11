«Ювентус» — «Фиорентина». Нельзя опускать руки

Со «старой синьоры» сняли 15 очков из-за финансовых махинаций, но её боевой дух от этого не подорвался.

12 февраля состоится матч 22-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Фиорентина». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех флорентийцев оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

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Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Ювентус» — «Фиорентина» 12 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ювентус» — «Фиорентина» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз на матч 22-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Фиорентина» (12.02.2023)

Совсем скоро стартует плей-офф еврокубковых турниров. Пока же обратим внимание на внутренние арены. В итальянской Серии А на 12 февраля запланированы четыре встречи 22-го тура. В одной из них на стадионе «Альянц» померяются силами «Ювентус» и «Фиорентина». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

«Ювентус» набрал очень хороший ход. За последние 12 туров в чемпионате Италии он потерпел только два поражения — в играх с лидирующим «Наполи» (1:5) и «Монцей» (0:2). Также «бьянконери» сыграли вничью с «Аталантой» (3:3). Во всех остальных матчах они одержали уверенные победы, в том числе во встречах с «Интером» (2:0) и «Лацио» (3:0).

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При этом поражение во встрече с пребывающей на подъёме «Монцей» — не совсем закономерный результат. Подопечные Массимилиано Аллегри местами смотрелись предпочтительнее соперника. Они могли как минимум сравнять счёт, если бы не голкипер бело-красных Микеле Ди Грегорио. Итальянский вратарь совершил целых восемь сейвов.

Также «старая синьора» преуспевает в Кубке Италии. Совсем недавно она вышла в полуфинал турнира, обыграв на предыдущей стадии «Лацио» (1:0). Если бы не скандал с финансовыми махинациями, дела у туринцев обстояли бы хорошо. Они располагались бы на третьем месте в турнирной таблице Серии А. Отставание от занимающего вторую строчку «Интера» составляло бы всего два очка.

Впрочем, Аллегри не отчаивается. После разгромной победы в матче последнего тура с «Салернитаной» (3:0) итальянский специалист отметил, что теперь целью «Ювентуса» является закончить сезон в верхней части турнирной таблицы. В целом эта задача его подопечным по силам. В последнее время они демонстрируют отменную командную игру.

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«Фиорентина» менее успешна, чем «старая синьора». На данный момент она занимает 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. За 21 тур подопечные Винченцо Итальяно одержали только шесть побед. Столько же раз они сыграли вничью.

К предстоящему матчу «лилии» подходят не в лучшей форме. За последние семь встреч Серии А они выиграли лишь в матче с располагающимся неподалёку от зоны вылета «Сассуоло» (2:1), на домашнем стадионе. Также флорентийцы дома сыграли вничью с «Монцей» (1:1), а на выезде с «Лацио» (тоже 1:1).

Уступила «Фиорентина» во встречах с пребывающим в упадке «Миланом» (1:2), «Ромой» (0:2) и нестабильными середняками — «Торино» (0:1) и «Болоньей» (1:2). В большей части этих матчей внимание было приковано к Софьяну Амрабату, ставшему одним из главный открытий ЧМ-2022.

Марокканским полузащитником недавно интересовались сразу несколько топовых команд, в частности «Барселона» и «Челси». Однако команда из Флоренции решила не избавляться от одного из своих ведущих игроков. Пока что от этого не выигрывает ни одна из сторон. Футболист остался очень недоволен тем, что его не отпустили в Испанию.

Так или иначе, фаворитом предстоящего матча выглядит «Ювентус». Встреча состоится на стадионе «Альянц» в Турине, что даёт ему солидное преимущество. За 11 матчей дома «бьянконери» потерпели только одно (как мы выяснили, не совсем закономерное) поражение и три раза сыграли вничью. Всё остальное — победы.

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Вероятнее всего, раздобудет три очка «старая синьора» и в этот раз. Поставить на её победу можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88. В восьми из девяти последних очных встреч на своём поле туринцы одержали победы. Учитывая их текущую форму, в ещё одну верится без особого труда.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Ювентус» — «Фиорентина» 12 февраля 2023 года

Снятие 15 очков из-за финансовых махинаций не отразилось на настрое «Ювентуса». Он намерен продолжить борьбу за места в верхней части турнирной таблицы. Туринцы пребывают в замечательной форме. На домашнем стадионе они наверняка обыграют нестабильную «Фиорентину». «Лилии» подходят к встрече в плохом тонусе — с поражениями в четырёх из семи последних встреч. За последние девять игр на стадионе «Альянц» им лишь раз удалось не проиграть. Вряд ли получится совершить сенсацию в этот раз.

Ставка: победа «Ювентуса» за коэффициент 1.88.

Экспресс с коэффициентом 9.51.

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