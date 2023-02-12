«Сибирь» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата «Сибирь» — «Металлург».

Ставка: «Металлург» не проиграет за 1.47.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Похоже, «Сибирь» до сих пор не оклемалась от своего дальневосточного вояжа, который, помимо четырёх матчей там, открывался и закрывался домашними матчами с теми же самыми дальневосточными командами. Всего с «Амуром» и «Адмиралом» новосибирцы провели шесть игр подряд без других соперников и пока выглядят, мягко говоря, не очень. Результатом этого «не очень» стала утрата лидерства — там вдобавок ещё «Ак Барс» прёт так, что играй сибиряки даже очень, их бы всё равно нагнали.

Но и «Магнитка» пока напоминает себя былую только фрагментарно. И никак пока не может провести на приличном для себя уровне весь матч от начала до конца. Хотя бы один. При этом уральцы играют тем лучше, чем сильнее соперник. Поэтому на смену победе над СКА приходит поражение от «Витязя».

В общем, вопросов к обоим соперникам немало, очки они набирают по этакой синусоиде. И чей синусоидальный пик наложится на чей провал, непонятно совершенно. К этому надо добавить, что «Магнитка» проиграла пять последних выездных матчей, то есть в гостях текущие проблемы уральцев усугубляются.

Из-за наложения двух игровых «штормов» мой прогноз будет весьма и весьма осторожным, именно это и рекомендую в случае ставки. Думаю, матч будет ниже среднего на заброшенные шайбы, с тоталом, не превышающим 7.5 шайбы. По итогам этого матча «Сибирь», которая выступает в роли хозяев, наберёт минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время».

Экспресс с коэффициентом 15.30.

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