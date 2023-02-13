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«Нефтехимик» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 13 февраля

«Нефтехимик» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 13 февраля
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата «Нефтехимик» — «Витязь».

Ставка: победа «Нефтехимика» в матче за 1.60.

«Интересно всё-таки играет «Витязь». Чётко чередует ударные матчи с безвольными. В предыдущем туре всухую уступил в Уфе. А значит, у нас есть основания предположить, что в Нижнекамске подмосковный клуб с вечно меняющейся пропиской попытается дать бой. Тем более что соперник вполне по зубам.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Более того, «Витязь» может если уж и не совсем закопать «Нефтехимик», то хотя бы отрыть ему маленькую и уютную могилку на будущее. «Маленькие татары», конечно, будут этому сопротивляться, даже очень сильно, что у них в последнее время получается где-то через раз, причём с командами любого уровня.

Считаю, что при прогнозе на предстоящий матч во главу угла необходимо ставить любимый вопрос Шерлока Холмса: «Кому выгодно?» Как ни крути, но два очка нужнее «Нефтехимику», который будет за них пластаться и рвать на британскую геральдику не только свои филейные части, но вообще всё. Предположу, что матч получится с приличным количеством заброшенных в обе стороны шайб, то есть с тоталом, который будет начинаться с 5.5. А два очка по итогам этой битвы наберёт тот, кому это больше нужно, то есть «Нефтехимик». И ему будет по барабану, когда и как эти два очка набирать», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 6.04.

Прогноз на матч «Нефтехимик» — «Витязь» с коэффициентом 2.01.

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Прогноз на матч «Сочи» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 1.91.

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