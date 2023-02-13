«Северсталь» — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на встречу КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Северсталь» – «Локомотив».
Ставка: ТМ 4.5 за 1.72.
«Борьба за второе место на Западе набирает обороты. Три команды – «Торпедо», «Локомотив» и ЦСКА – возможно, до последнего тура будут бороться за второй «посев» Запада в регулярном чемпионате. Впрочем, ещё не потеряло на это шансы и московское «Динамо», которое пока идет пятым, но команда сыграла на матч меньше, чем тот же «Локомотив».
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Северсталь» оторвалась от девятого места на шесть очков и вряд ли отдаст свою седьмую позицию. Нельзя исключать и тот вариант, при котором именно эти команды составят одну из пар первого раунда Кубка Гагарина.
На мой взгляд, фаворит матча – «Локомотив», но за счёт своей площадки шансы «Северстали» на положительный исход возрастают. Думаю, что игра получится малорезультативной, так что моя ставка – тотал меньше 4.5», — сказал Емелин.
Экспресс с коэффициентом 6.04.
Прогноз на матч «Нефтехимик» — «Витязь» с коэффициентом 2.01.
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Прогноз на матч «Сочи» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 1.91.
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