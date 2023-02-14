«Милан» — «Тоттенхэм»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Тоттенхэм».
Ставка: ничья за 3.18.
«Милан» в прошлом туре чемпионата наконец-то прервал ужасную серию поражений, сумев минимально обыграть дома «Торино» в Серии А. Этот успех однозначно добавит позитива миланцам перед выступлением на международной арене. «Россонери» в последнее время очень неважно выглядят в защитных построениях, но матч с туринцами показал, что дела в этом плане стали налаживаться.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Что касается «Тоттенхэма», то здесь тоже не всё радужно. Команда крупно уступила в прошлом туре скромному в этом сезоне «Лестеру» и пока не входит в топ-четыре таблицы. Однако вряд ли это сильно скажется на мотивации футболистов в матче Лиги чемпионов и англичане попытаются проявить себя во всей красе уже на поле оппонента, который находится не в лучших кондициях.
На мой взгляд, в этой паре примерно равные шансы на выигрыш у обеих сторон. «Милан» играет дома и несколько поправил качество футбола, однако англичане явно бодрее и прибудут тоже с целью добиться позитивного результата. Считаю, что противостояние будет силовым и не выявит победителя, принимая во внимание все предматчевые расклады», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 8.82.
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Прогноз на матч «Милан» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 3.35.
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