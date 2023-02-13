«Ливерпуль» — «Эвертон»: смотреть онлайн матч АПЛ, прямая трансляция

13 февраля состоится матч 23-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Эвертон». Начало игры — в 23:00 мск. Легальной прямой трансляции на территории России не будет.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу красных в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех «ирисок» оценён экспертами в 6.50. Ставки на ничью принимаются за 4.60.
Букмекеры считают, что матч «Ливерпуль» — «Эвертон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.
Экспресс с коэффициентом 6.04.
Прогноз на матч «Эспаньол» — «Реал Сосьедад» с коэффициентом 3.10.
Хиддинк: Жирков для меня в одном ряду с Робертом Карлосом.
Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Эвертон» с коэффициентом 2.20.
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