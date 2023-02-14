«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Егора Титова на игру Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «ПСЖ» – «Бавария» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Ставка: обе забьют за 1.47.
«Одно из самых ожидаемых противостояний на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Столкнулись две команды, входящие в число фаворитов. «ПСЖ» проиграл в последнем матче «Монако» — 1:3. Но я бы эту игру вообще не принимал в расчёт. Там был совсем не тот состав, который ожидается во встрече с «Баварией». Парижане могут позволить себе такую роскошь – выставить против одного из конкурентов по чемпионату не всех основных футболистов. Мбаппе поберегли, Месси не играл. Всё равно чемпионство в кармане.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Тяжёлая встреча для прогноза. Всё-таки мы не знаем состояние Мбаппе, у него была травма, он пропустил некоторое время. Месси пока не так ярок, как на чемпионате мира. Каким будет «ПСЖ», можем только догадываться.
«Бавария» вроде бы вышла на победную серию, но не скажу, что её игра меня сильно впечатляет. Как будто всё немножко натужненько. И соперникам мюнхенцы многое позволяют.
Я рисковать здесь не стану – сыграю «обе забьют». Париж со своей атакой забивать, конечно, обязан в домашней встрече. У «Баварии», думаю, будет достаточно пространства, чтобы поймать моменты для своих острых контратак. А по счёту тут может быть и 1:1, и 2:1 в обе стороны, вряд ли больше», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 8.82.
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