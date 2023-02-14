«Спартак» — «Динамо» Москва: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ 14 февраля

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата «Спартак» — «Динамо» Москва.



Ставка: победа «Динамо» в матче за 1.84.



«Вот и начались у «Спартака» весёлые деньки. Они и раньше-то были весьма непростыми. Теперь вроде бы никуда из Москвы красно-белым уезжать не надо, зато надо будет три раза сыграть с московским «Динамо», по разу – с «Магниткой» и ЦСКА. И единственным «лучом света в тёмном царстве» является «Северсталь» – на минуточку, прямой конкурент, который даже в Белокаменной будет вгрызаться и царапаться.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Начинается это красно-белое веселье с двух матчей с бело-голубыми. Которые сейчас, конечно, не такие замечательные, как в начале сезоне, но уже и не в пике. И точно превосходят нынешний «Спартак» по всем мыслимым и немыслимым критериям, и особенно по-тренерскому, ибо там предельно понятно, куда Кудашов команду ведёт и что для этого он делает.



Как это всегда бывает в концовке регулярного сезона, матч простым ни для кого не будет. И «Спартак» в меру сил будет пытаться убедить всё прогрессивное человечество, что в своём нынешнем состоянии способен обыгрывать не только ХК «Сочи». Не думаю, что в предстоящем матче будет заброшено много шайб. У «Спартака» само понятие «много» базируется где-то возле цифры 3. А «Динамо» двумя днями ранее играло с ЦСКА, а оттуда бодрыми и весёлыми не выходят. Поэтому предположу, что тотал предстоящего матча не превысит 7.5. А два очка любым возможным способом напилит себе «Динамо», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 8.82.



Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» с коэффициентом 2.13.



Панарин признан первой звездой игровой недели в НХЛ.



Прогноз на матч «Адмирал» — «Ак Барс» с коэффициентом 3.20.