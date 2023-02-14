«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на игру плей-офф Лиги чемпионов

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «ПСЖ» — «Бавария» в рамках Лиги чемпионов.



Ставка: победа «Баварии» с форой (0) за 1.80.



«Долгожданное возвращение Лиги чемпионов. Немецкие клубы начинают яркими противостояниями. «ПСЖ» — «Бавария» — это уже пара с историей. Они уже играли между собой в финале Лиги чемпионов.

Лучшие прогнозы на сегодня.



Наверное, Париж на многое рассчитывал, зная о проблемах «Баварии», которой пришлось спешно менять вратаря. Но и сами парижане не в полном порядке. Тоже есть проблемы с травмами, поэтому матч в Париже может получиться непредсказуемым.



Я в данном случае ставлю на опыт «Баварии», её здравое осознание плана на двухматчевое противостояние. Теоретически «Бавария» может и проиграть в Париже. Мне кажется, что «Бавария» сейчас просто ментально сильнее. Были проблемы и проигранные матчи, но сейчас всё вроде бы пошло нормально.



Я предлагаю выбрать на этот матч вариант с победой «Баварии» с форой (0) за 1.87», — сказал Андронов.



Экспресс с коэффициентом 8.82.



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