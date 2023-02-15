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«Боруссия» Д – «Челси»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов в Германии

«Боруссия» Д – «Челси»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов в Германии
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд – «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Ставка: «Челси» забьёт 1-2 гола за 1.65.

«Очень любопытная встреча пройдёт в Дортмунде: «Боруссия» будет играть против «Челси». Мы все знаем, что происходило в «Челси» в последнее время – скупка новых футболистов, не совсем понятная трансферная политика. Команда очень неровно и очень неудачно играет в чемпионате. В последнем туре была ничья в выездном дерби с «Вест Хэмом» (1:1). Позитивный момент – первый гол за новую команду забил Жоау Феликс. Но «Челси», конечно, очень и очень нестабильная команда, или даже стабильно плохая в последнее время. Много новичков, и Поттеру приходится стараться на скорую руку что-то сварганить. Он пытается как-то подстроить игроков, придумывает разные схемы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Дортмунд в порядке – выиграл пять матчей подряд. Где-то в каких-то матчах ему повезло, как с «Майнцем», когда забили в компенсированное время. Дортмунд показывает результативный футбол: в последнем туре обыграли на выезде «Вердер» — 2:0. Оба мяча были забиты во втором тайме. Вообще «Боруссия» достаточно много забивает во вторых таймах.

В группе с топовой английской командой Дортмунд уже играл: дома с «Манчестер Сити» была ничья (0:0). Там, насколько помню, Марез не реализовал пенальти. А в Англии «Боруссия» проиграла 1:2, хотя вела в счёте.

Сложный матч для прогноза. Но «Челси», располагая хорошим подбором игроков впереди, какой-то момент реализует. Дортмунд очень ненадёжен в защите, команда заигрывается впереди, и «Челси» может этим воспользоваться. Но, учитывая нынешнюю форму «Челси», больше двух мячей они не забьют. 1-2, наверное, забьют.

Поэтому я бы взял вариант «1-2 гола «Челси» за коэффициент 1.65. Можно рассмотреть и «обе забьют», но тут уже выбор каждого», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 8.70.

Прогноз на матч «Брюгге» — «Бенфика» с коэффициентом 3.15.

Захарян отказался переходить в «Галатасарай».

Прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.95.

«Боруссия» — «Челси». Профпригодность Поттера под вопросом «Боруссия» — «Челси». Профпригодность Поттера под вопросом
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