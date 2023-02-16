Прогноз на матч «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 10.0

Представляем вашему вниманию прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы «Барселона» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: ничья со счётом 0:0 за 10.0.

«Барселона» выиграла в 15 из 17 последних официальных матчей. Интересно, что нестабильно играет новая главная звезда «Барселоны» — Роберт Левандовски.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Манчестер Юнайтед» также неплох – 15 побед, два ничейных результата и всего одно поражение в 18 матчах. Однако, в отличие от ближайшего соперника, это не позволило «красным дьяволам» уверенно лидировать в своём чемпионате.

«Барселона» на «Камп Ноу» редко радует результативным футболом, а учитывая, что через неделю нас ждёт ответная встреча, ждём от первого матча более осмотрительной игры.

Вероятнее всего, «МЮ» выберет тактику выжидания и не станет бежать вперёд, рассчитывая обыграть «Барселону» в ответном матче на домашнем стадионе. Каталонский клуб также не любит рисковать в последних встречах.

Очень часто, когда встречаются два таких соперника, а все ждут обилия голов, матч заканчивается всухую – это факт. Рекомендуем поставить на ничью со счётом 0:0 за 10.0. Сделать ставку можно, скачав приложение PARI и использовав фрибет 1000 рублей.

Экспресс с коэффициентом 6.24.

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