«Ювентус» — «Нант»: прогноз Егора Титова на матч 1/16 финала Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ювентус» – «Нант» в 1/16 финала Лиги Европы сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1) за 1.61.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Как я говорил, «Ювентус» вроде бы перешагнул через своё наказание, принял его. И теперь команда выглядит лучше и стабильнее, чем до того решения, которое отбросило её в середину таблицы. В последнем туре обыграли «Фиорентину» — 1:0. Нельзя сказать, что туринцы доминировали, но играли надёжно, могли вести и 2:0, но из-за микроскопического офсайда гол отменили.

На Лигу Европы будет особенный настрой, так как только через еврокубок «Юве» может попасть в Лигу чемпионов на будущий сезон.

Понятно, что «Нант» не ровня «Ювентусу» по составу, но для себя «канарейки» очень прилично выступают в последний месяц. Хорошая оборона у «Нанта», очень мало пропускают. Но в какой-то мере Лига Европы – это новинка для французского клуба, опытных игроков там маловато. А здесь их ждёт горячий приём огромного стадиона.

Где-то «Нант» может и поплыть, если «Ювентус» забьёт быстрый гол. Мне видится, что так и будет. Туринцы умеют мощно начинать. Сейчас Влахович восстановился, готов продавливать, великолепно выглядит Ди Мария, Кьеза набирает обороты. Так что ставлю на победу «Ювентуса» с форой (-1)».

Экспресс с коэффициентом 6.24.

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