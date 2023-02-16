Прогноз Павла Лысенкова на московское дерби в КХЛ «Спартак» — «Динамо»

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Спартак» и «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Динамо» за 2.32.

«Хочу дать прогноз на топ-матч чемпионата КХЛ. Играют московское «Динамо» и «Спартак», московское дерби.

Недавно эти команды играли между собой. Тогда «Динамо» выиграло со счётом 3:2. Мы понимаем подтекст.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Спартак» находится на грани того, что может не попасть в плей-офф, причём это вполне может случиться. Команда проиграла семь из последних восьми матчей. Там уже третий тренер за сезон. Сейчас командой руководит Заварухин.

Есть, конечно, Хохлачёв, который является символом команды, но, кроме него, и выделить некого. У «Спартака» нет системы, оптимизма и настроения, а при таких раскладах попасть в плей-офф будет очень сложно.

У «Динамо» всё есть — и тренер Кудашев, и Рашевский, который забивает стабильно. Подписал новый контракт и стал лидером команды. Думаю, что «Динамо» снова выиграет. Для болельщиков «Динамо» самое лучшее — оставить «Спартак» без плей-офф.

Очень хороший коэффициент предлагают на победу «Динамо». Это вполне может произойти. Недавно «Динамо» выиграло, но в борьбе были шансы и у «Спартака» сравнять счёт. Но всё равно по игре «Динамо» было сильнее и забрало свою победу. То же самое может произойти и сейчас».

Экспресс с коэффициентом 6.24.

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Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» с коэффициентом 2.40.

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