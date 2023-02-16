«Байер» — «Монако»: прогноз Александра Мостового на матч Лиги Европы

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Лиги Европы «Байер» — «Монако».

Ставка: результативная ничья за 4.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Байер» с приходом Хаби Алонсо поправил дела в атаке и сейчас очень внушительно выглядит впереди, особенно в родных стенах. «Фармацевты» довольно уверенно смотрятся после возобновления чемпионата и подходят к еврокубкам в приличном тонусе, набрав хороший ход и не имея особых проблем с кадрами. Леверкузенцы попытаются сыграть на победу в домашней встрече, однако нынешние кондиции соперника могут не позволить добиться успеха.

Что касается «Монако», то здесь в последнее время всё ещё более мощно. Команда не проигрывает в основное время с ноября прошлого года и добыла три победы кряду в Лиге 1, выйдя на третью строчку после уверенного триумфа в матче с «ПСЖ». Монегаски однозначно попытаются побороться за трофей во Франции в нынешнем сезоне, но и Лигой Европы пренебрегать явно не станут.

На мой взгляд, в этой паре шансы на победу у каждой из сторон примерно равные. Оба клуба находятся в хорошей форме и играют в атакующий футбол. У «Байера» есть преимущество в виде своего поля с поддержкой трибун, но «Монако» солиднее по тонусу и воодушевлён победой над грандом в чемпионате. Я считаю, что матч пройдёт результативно, а победитель так и не будет выявлен.

Мой прогноз — результативная ничья за коэффициент 4.50».

Экспресс с коэффициентом 6.24.

Прогноз на матч «Севилья» — ПСВ с коэффициентом 3.40.

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Прогноз на матч «Байер» — «Монако» с коэффициентом 3.70.