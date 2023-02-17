«Ювентус» — «Нант»: результат матча Лиги Европы, как сыграли, кто победил, какой счёт

17 февраля завершился первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Ювентус» принимал «Нант». Команды встречаются на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине.

Стартовый свисток главного арбитра Жоау Педру Пиньейру прозвучал в 23:00 мск. Командам не удалось выявить победителя — 1:1.

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Туринский клуб быстро вышел вперёд в этой встрече, когда сербский нападающий Душан Влахович поразил ворота соперника после передачи Федерико Кьезы. До свистка на перерыв хозяева имели возможности для взятия ворот, но счёт остался прежним.

Во втором тайме игра была практическая равная, но даже при таких условиях «Нант» сумел забить гол своим первым же ударом по воротам. Случилось это на 60-й минуте, когда отличился Людовик Блас после паса Мостафы Мохамеда.

В оставшиеся минуты «Ювентус» не смог изменить счёт на табло, и игра завершилась вничью — 1:1.

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