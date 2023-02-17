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Эксперты оценили шансы «Барселоны» выиграть Лигу Европы после ничьей с «МЮ»

Закончился первый матч 1/16 финала Лиги Европы между местной «Барселоной» и английским «Манчестер Юнайтед», проходивший 16 февраля на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне (Испания).



Встреча завершилась вничью – 2:2.

Лучшие прогнозы на Лигу Европы.

Эксперты оценили вероятность того, что Лигу Европы выиграет «Барселона», коэффициентом 6.00. Они по-прежнему больше уверены в проходе каталонцев. Победа «МЮ» в турнире оценивается коэффициентом 7.00.

Главным фаворитом на Лигу Европы остаётся «Арсенал». Поставить на его триумф можно за 4.50.

«Барселона» попала в розыгрыш Лиги Европы текущего сезона после того, как заняла третье место в группе Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», миланским «Интером» и «Викторией» (Пльзень).

«Манчестер Юнайтед» стал вторым в группе Лиги Европы с «Реалом Сосьедад», «Шерифом» и «Омонией». Ответный матч между «Юнайтед» и «Барселоной» состоится 23 февраля в Манчестере.

Экспресс с коэффициентом 6.24.

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