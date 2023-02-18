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Прогноз на матч АПЛ «Ноттингем» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 3.50

Представляем вашему вниманию прогноз на матч «Ноттингем» — «Манчестер Сити».



Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2.5) за 3.50.

Расклад сил в этой паре предельно ясен. Если в начале года у «Ноттингема» был хороший отрезок, благодаря которому «лесники» на приличное расстояние ушли от зоны вылета, то сейчас они снова начали проигрывать. Из пяти последних матчей «Ноттингем» ни один не может занести себе в актив, даже победу над «Лидсом». Там «лесники» только чудом удержали три очка и смотрелись очень слабо.



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«Сити», наоборот, рвётся вперёд за чемпионством. У «горожан» был один неудачный матч с «Тоттенхэмом», но в остальном гости смотрятся очень мощно. С таким соперником у «Ман Сити» не возникнет проблем, даже если Гвардиола решится где-то приберечь основу перед матчем Лиги чемпионов.



Свои очки «Ноттингем» ещё наберёт в других матчах. Здесь соперник им просто не по зубам. Обилие потерь сильно бьёт по потенциалу и сыгранности хозяев и не добавляет им шансов на успех. Велика вероятность, что гости выиграют с приличной разницей. Предлагаем взять победу «Манчестер Сити» с форой (-2.5) за 3.50. А ещё можно скачать приложение «Фонбет» и получить фрибет 2000 рублей.



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