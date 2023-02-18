Прогноз Александра Елагина на матч «Ньюкасл» — «Ливерпуль»

Известный телекомментатор и футбольный эксперт Александр Елагин дал прогноз на матч «Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль».
Ставка: ничья за 3.56.
«Ньюкасл» по сравнению с прошлым сезоном проделал невероятный путь наверх. Сейчас у него 41 очко, а год назад было всего 15 и предпоследнее место на этом же отрезке сезона. «Ливерпуль» проделал путь в обратном направлении. Год назад после 21 матча у мерсисайдцев было 45 очков, а сейчас всего 32. Отставание от четвёртого места, где как раз стоит «Ньюкасл», составляет уже девять очков.
Команда Эдди Хау является одним из реальных претендентов на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона. Клуб Юргена Клоппа пока может только мечтать об участии в главном клубном турнире в следующем сезоне. Проблем у «Ливерпуля» вагон и маленькая тележка. Год назад красные наколотили 58 мячей и пропустили 18 после 21-го тура. Сейчас у них 36 забитых мячей и 28 пропущенных.
Ко всем бедам красных добавляются ещё и травмы. Не сыграют Диас и Конате. Под вопросом участие ван Дейка и Алькантары. У «Ньюкасла» тоже хватает травмированных. Однако у «сорок» отлично поставлена игра, а отсутствие важных игроков сказывается не так сильно.
Единственное, что радует поклонников красных — статистика Клоппа против «Ньюкасла» в АПЛ: 13 матчей, в которых случилось всего одно поражение. Думаю, и на этот раз «Ливерпуль» не проиграет, но и выиграть будет довольно сложно».
Экспресс с коэффициентом 7.33.
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Прогноз на матч «Ньюкасл» — «Ливерпуль» с коэффициентом 4.65.
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Прогноз на матч «Челси» — «Саутгемптон» с коэффициентом 2.40.
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