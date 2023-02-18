«Осасуна» — «Реал»: трансляция матча, где смотреть онлайн бесплатно, прямой эфир

18 февраля состоится матч 22-го тура Примеры «Осасуна» — «Реал» Мадрид. Начало игры — в 23:00 мск.

Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех клуба из Памплоны оценён экспертами в 4.80. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Букмекеры считают, что матч «Осасуна» — «Реал» Мадрид не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.59. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

Экспресс с коэффициентом 7.33.

Прогноз на матч «Осасуна» — «Реал» с коэффициентом 6.00.

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Прогноз на матч «Интер» — «Удинезе» с коэффициентом 2.30.