«МЮ» — «Лестер»: прогноз Тимура Журавеля на матч АПЛ

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч 24-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Лестер».

Ставка: Вегорст забьёт за 2.63.

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«Очень тяжёлый матч для прогноза.

«Лестер» одержал три победы подряд, преодолев свой глубокий кризис. Что касается «МЮ», то вы все видели на «Камп Ноу» хаотичный матч, но как Т=тен Хаг мобилизовал и выстроил команду! Он не боится рисковать, и он побеждает.

Я решил в этой игре похулиганить. Вегорст, придя в «МЮ» из «Бешикташа», пока ещё не забивал. Мне кажется, что в матче с «Лестером» он забьёт. «Лестер» регулярно пропускает, у него не самая крепкая оборона. Он неважно играет на стандартных положениях, а Вегорст очень здорово играет головой. Выбираю в этом матче его гол».

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