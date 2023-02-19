Прогноз на матч Серии А «Специя» — «Ювентус» с коэффициентом 2.95

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Серии А «Специя» – «Ювентус».
Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1.5) за 2.95.
Туринцы справились с очередным лёгким кризисом и вернулись на победную тропу. Пока в игре подопечных Массимилиано Аллегри не чувствуется прежней уверенности, но результат добывается. Сейчас «Ювентус» может похвастаться двумя победами подряд, при которых в первую очередь решал индивидуальный класс исполнителей. Сперва не оставили шансов «Салернитане» (0:3), а затем в очень вязкой игре смогли сломить сопротивление «Фиорентины» (1:0).
Лучшие прогнозы на сегодня.
Все соперники располагаются ниже «бьянконери» в турнирной таблице и имеют ряд игровых проблем, поэтому переоценивать эти успехи не нужно. И всё же сейчас предстоит встреча с очередным подобным соперником. «Специя» на прошлой неделе вырвала ничью у «Эмполи» (2:2), но снова проваливалась в обороне. Хозяева не могут выиграть на протяжении четырёх туров подряд, уступив в трёх случаях.
Более того, в каждом из этих матчей они пропускали минимум два мяча – от «Ромы», «Болоньи» и три от «Наполи». Больше «Специи» в Серии А пропустили только две команды, которые сейчас располагаются на последних местах. «Ювентус» способен разобраться в этом матче без лишних усилий, но с комфортным преимуществом в счёте. Возьмём победу гостей с форой (-1.5) с коэффициентом 2.95. А ещё можно скачать приложение «Фонбет» и получить фрибет 2000 рублей.
Экспресс с коэффициентом 6.08.
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