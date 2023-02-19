Прогноз Александра Елагина на матч «МЮ» — «Лестер»

Известный телекомментатор Александр Елагин сделал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Лестер».
Ставка: победа «МЮ» с форой (-1.5) за 2.58.
«С тех пор, как «Лестер» весной 2014 года в третий раз вернулся в АПЛ, соперники провели между собой 17 матчей. девять побед у «Юнайтед», три у «Лестера», пять встреч завершились вничью.
В нынешнем сезоне в сентябре в очной игре выиграл «Манчестер». Неделю назад обе команды удачно провели встречи против весьма сложных соперников. «Лестер» разгромил «Тоттенхэм», а «Юнайтед» одолел «Лидс».
В четырёх матчах подряд «лисы» идут без поражений. Под управлением Роджерса «Лестеру» явно не хватает стабильности. В декабре-январе они пять раз проиграли в рамках АПЛ. Думаю, что у «Лестера» на хватит игрового ресурса, чтобы устоять в гостях против мощной атаки «Юнайтед» во главе с набравшим форму Маркусом Рашфордом».
Экспресс с коэффициентом 6.30.
Прогноз на матч «Барселона» — «Кадис» с коэффициентом 3.50.
Мостовой: не думаю, что Фалькао играл бы в основе ЦСКА.
Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» с коэффициентом 3.02.
- 19 февраля 2023
-
15:45
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:15
-
12:45
-
12:15
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
10:45
-
10:15
-
09:45
-
09:15
-
08:45
-
08:15
-
07:45
-
07:15
-
07:00
-
06:45
-
06:30
- 18 февраля 2023
-
21:15
-
20:45
-
20:15
-
19:45
-
19:15
-
18:45
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:15
-
16:45