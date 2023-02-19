Прогноз Александра Елагина на матч «МЮ» — «Лестер»

Известный телекомментатор Александр Елагин сделал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Лестер».

Ставка: победа «МЮ» с форой (-1.5) за 2.58.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«С тех пор, как «Лестер» весной 2014 года в третий раз вернулся в АПЛ, соперники провели между собой 17 матчей. девять побед у «Юнайтед», три у «Лестера», пять встреч завершились вничью.

В нынешнем сезоне в сентябре в очной игре выиграл «Манчестер». Неделю назад обе команды удачно провели встречи против весьма сложных соперников. «Лестер» разгромил «Тоттенхэм», а «Юнайтед» одолел «Лидс».

В четырёх матчах подряд «лисы» идут без поражений. Под управлением Роджерса «Лестеру» явно не хватает стабильности. В декабре-январе они пять раз проиграли в рамках АПЛ. Думаю, что у «Лестера» на хватит игрового ресурса, чтобы устоять в гостях против мощной атаки «Юнайтед» во главе с набравшим форму Маркусом Рашфордом».

Экспресс с коэффициентом 6.30.

Прогноз на матч «Барселона» — «Кадис» с коэффициентом 3.50.

Мостовой: не думаю, что Фалькао играл бы в основе ЦСКА.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» с коэффициентом 3.02.

Фернандес: будет здорово, если Смолов уедет в Европу.