«Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: ставка Эдуарда Мора на лондонское дерби

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Вест Хэм».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за за 1.97.
«24-й тур чемпионата Англии. Ожидаю очень боевую игру.
Во-первых, это лондонское дерби. Такие матчи всегда проходят напряжённо.
Во-вторых, командам очень нужны очки. «Тоттенхэм» пытается прорваться в зону Лиги чемпионов. Ну а «Вест Хэм» борется за выживание. Естественно, они будут драться до последнего.
У «Тоттенхэма» был очень напряжённый график: перенесённый матч с «Сити», потом выезд в Милан, очень энергозатратная игра и болезненное поражение. Всё это наложит отпечаток на матч.
«Вест Хэм» к этой встрече очень хорошо подготовится. Это низовая команда, которая умеет обороняться. «Молотобойцы» сыграют вторым номером, разрушая атаки соперника.
А «Тоттенхэм», как и все команды Конте, лучше играет на контратаках, а не первым номером.
Не удивлюсь, если «Вест Хэм» не проиграет. Наиболее очевидным исходом вижу ничью, но ещё больше уверен в том, что голов будет совсем мало.
Ставлю на ТМ (2.5) мяча».
Экспресс с коэффициентом 11.82.
Россиянин — призёр чемпионата Южной Америки.
Сёмин: сильнее Головина на данный момент в России футболиста нет.
Прогноз на матч «Барселона» — «Кадис» с коэффициентом 3.50.
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