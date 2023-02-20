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«Брест» — «Монако»: как сыграли, результат матча, кто победил, как сыграл Головин

Завершился матч 24-го тура французской Лиги 1, в котором «Брест» на стадионе «Франсис-Ле Бле» принимал «Монако».

Финальный свисток главного арбитра Хакима Бен Эль-Хаджа зафиксировал победу гостей со счётом 2:1.

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Монегаски вышли вперёд в концовке первого тайма благодаря точному удару российского полузащитника Александра Головина, которому ассистировал форвард Виссам Бен-Йеддер. Для Головина этот гол стал шестым в текущем сезоне Лиги 1.

На 73-й минуте преимущество гостей укрепил Мирон Боадю. На 86-й минуте Жереми ле Дуарон отыграл один мяч, но на большее сил у хозяев не хватило.

«Монако» набрал 50 очков и обошёл в турнирной таблице Лиги 1 «Марсель», поднявшись на вторую позицию. В активе «Бреста» по-прежнему 20 очков, команда на 16-й позиции.

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