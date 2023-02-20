«Брест» — «Монако»: как сыграли, результат матча, кто победил, как сыграл Головин

Завершился матч 24-го тура французской Лиги 1, в котором «Брест» на стадионе «Франсис-Ле Бле» принимал «Монако».
Финальный свисток главного арбитра Хакима Бен Эль-Хаджа зафиксировал победу гостей со счётом 2:1.
Монегаски вышли вперёд в концовке первого тайма благодаря точному удару российского полузащитника Александра Головина, которому ассистировал форвард Виссам Бен-Йеддер. Для Головина этот гол стал шестым в текущем сезоне Лиги 1.
На 73-й минуте преимущество гостей укрепил Мирон Боадю. На 86-й минуте Жереми ле Дуарон отыграл один мяч, но на большее сил у хозяев не хватило.
«Монако» набрал 50 очков и обошёл в турнирной таблице Лиги 1 «Марсель», поднявшись на вторую позицию. В активе «Бреста» по-прежнему 20 очков, команда на 16-й позиции.
Экспресс с коэффициентом 13.02.
«Наполи» не продаст Кварацхелию дешевле € 100 млн.
Неймар получил тяжёлую травму в матче с «Лиллем».
Агент Холанда заявила, что трансферная стоимость форварда составляет € 1 млрд.
Ледяхов: у Дзюбы будет боевой настрой на «Спартак», он будет рвать и метать.
- 20 февраля 2023
-
05:45
-
05:00
-
04:30
-
03:45
- 19 февраля 2023
-
20:45
-
20:15
-
19:45
-
19:15
-
18:45
-
18:15
-
17:45
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:15
-
15:45
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:15
-
12:45
-
12:15
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
10:45
-
10:15
-
09:45
-
09:15
-
08:45
-
08:15
-
07:45